نفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الأخبار المتداولة حول التعرض لعاصفة ثلجية، قائلة إن هناك حالة عدم استقرار.

وأضافت شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن حالة عدم الاستقرار التي ستتعرض لها مصر ستؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة، وبالتالي الشعور بالبرودة.

وتوقعت تشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، لذا تم إغلاق المزارات والمناطق السياحية على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، مضيفة أن موجة التقلبات الجوية المتوقعة طبيعية في فصل الشتاء.

وأكدت أنه لا يوجد قلق من التقلبات الجوية المتوقعة، لافتة إلى مواجهة حالات عدم استقرار في الجو أكثر شدة وانخفاضًا في درجات الحرارة في عامي 2020 و2016.