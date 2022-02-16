وكيل صناعة النواب عن قرار وقف مستندات التحصيل الاستيرادية: يرفع أسعار السلع

قال النائب محمد مصطفى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنّ قرار البنك المركزي بوقف مستندات التحصيل الاستيرادية أثارت حالة تخبط في قطاع البنوك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن حالة قلق تنتاب المصنعين في أعقاب القرار، داعيًّا للفصل بين الاستيراد بشكل عام والاستيراد للتصنيع.

وأوضح أنّ كان يتمنى في الاستثناءات التي أصدرها البنك المركزي، أن تشمل أيضًا مستلزمات الإنتاج، وقال إن البيان الصادر الأربعاء يعني أنّ أي مصنع يريد استيراد مواد خام يمكنه الحصول على التسهيلات من البنوك، لكنّه أشار إلى أنّ هذه التسهيلات بفوائد.

ولفت إلى المُصنِّع يكون قادرًا على إبرام اتفاقيات مع الموردين الخارجيين سواء بدفع المبالغ المستحقة على دفعات، لكن القرار يضع مزيدًا من الأعباء على المصنعين لا سيّما الفوائد على المبالغ التي يتم الحصول عليها من البنك.

وأشار النائب، إلى أنّ هذا الأمر يزيد من التكلفة على المنتج، وسيتحملها المستهلك النهائي.