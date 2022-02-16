الخطيب: لم نعترض على غياب الدوليين في كأس العالم حبا لبلادنا

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التحية للجاهز الفني واللاعبيين على أدائهم في مأس العالم للأندية، مشددا على أن الناس واجه صعوبات كثيرة ممثلة في غياب اللاعبيين الدوليين لظروف تواجدهم مع المنتخب في كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف الخطيب في كلمته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن انضمام شركة ڤاليو شريك استراتيجي للنادي الأهلي، أن النادي لم يعترض على غياب ٩ لاعبيين منهم ٦ أساسيين في بطولة كأس العالم لأن مصر أولا وقبل كل شئ، مضيفا "فقط عبرنا عن وجهة نظرنا لأن ذلك حق البلد علينا».

وتابع الخطيب «الجميع أدى دوره على أكمل وجه، وتنظيم البطولة من الدولة الإماراتية والإعلام والشعب الإماراتي كان رائعا».