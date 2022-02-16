قال الدكتور السيد الحسيني رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، مبنى الجمعية معرّض للانهيار في مبناها وتحتاج إلى تدخل وترميم لحفظ هذا التراث.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس": "مبنى الجمعية الجغرافية مسجل كمبني أثري منذ سنة 1995 وضمن الآثار المصرية الإسلامية، وخاطبنا وزارة الآثار للترميم".

وتابع: "مبنى الجمعية الجغرافية عمره 150 عامًا وتصدع في زلزال عام 1992 وتزداد رقعة الاتساع مع سقوط الأمطار وتؤدي إلى سقوط أحجار من المبنى فضلا عن وجود مياه جوفية تضرب المبنى من أسفله".

وأكمل: "مبنى الجمعية الجغرافية المصرية تحفة وعلى طراز إسلامي رائع وبه قاعة ملكية فيها 12 عامودًا، ويوجد به كم كبير من الخرائط وفي ثروات رهيبة وخرائط منابع النيل كاملة، كما تحتوي الجمعية على 1500 خريطة بعضها من عهد الخديوي إسماعيل".