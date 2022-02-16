وزير الخارجية التركي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا «كوفيد-19»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وقال أوغلو، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اختبار كوفيد-19 الذي أجريته اليوم جاء إيجابيًا»، مضيفاً: «لحسن الحظ، أعاني من أعراض خفيفة وسأستمر بالعمل من المنزل لبعض الوقت».

وسجلت تركيا، يوم أمس الثلاثاء، أكثر من 94 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 و309 حالات وفاة جديدة، ليتجاوز إجمالي الإصابات 13 مليوناً و79 ألفاً، فيما تجاوز إجمالي الوفيات 91 ألفاً.

وألغت تركيا في 21 يونيو 2021 الإجراءات الاحترازية كافة التي فرضتها للحد من انتشار وباء كورونا بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

ويؤكد الرئيس التركي أن بلاده لا تنوي فرض إجراءات احترازية للحد من وباء كورونا لكي لا تتعطل عملية الإنتاج في البلاد.