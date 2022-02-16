قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، إنه لو لم يفز في انتخابات القلعة البيضاء، كان سيحزن لمدة 4 أيام وسيرتاح 4 سنوات، مشيرًا إلى أن رئاسة النادي مسؤولية كبيرة.

وأضاف، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الحدث اليوم": "العملية الانتخابية لا يوجد بها أي خطأ، وأقول لمصر والعالم إذا أردت إعادة الانتخابات يا أحمد سليمان فلنعيدها، لأول مرة في تاريخ نادي الزمالك تنجح قائمة بالكامل".

وأردف: "أقول لمن يقول لي مد يدك لمحمود الخطيب كفى!، ولست حزينًا أنه لم يقدم لي التهنئة بعد فوزي في الانتخابات، يكفيني محمود طاهر وعماد وحيد وغيرهما وجماهير الأهلي".

وواصل: "رئيس نادي فيوتشر هو أول من قدم لي التهئنة بعد نجاحي في الانتخابات، لا يوجد رئيس نادي لم يقدم لي التهئنة عدا محمود الخطيب".

وأردف: "بعد تعديل اللائحة، مع احترامي لرابطة الأندية، وارد أن أترشح مرة أخرى رئيسًا للرابطة، أريد ذلك".