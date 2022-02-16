 مرتضى: أرحب بإعادة الانتخابات.. وربما أترشح على رئاسة رابطة الأندية - بوابة الشروق
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مرتضى: أرحب بإعادة الانتخابات.. وربما أترشح على رئاسة رابطة الأندية

الشروق
نشر في: الأربعاء 16 فبراير 2022 - 2:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 فبراير 2022 - 2:49 ص

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، إنه لو لم يفز في انتخابات القلعة البيضاء، كان سيحزن لمدة 4 أيام وسيرتاح 4 سنوات، مشيرًا إلى أن رئاسة النادي مسؤولية كبيرة.

وأضاف، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الحدث اليوم": "العملية الانتخابية لا يوجد بها أي خطأ، وأقول لمصر والعالم إذا أردت إعادة الانتخابات يا أحمد سليمان فلنعيدها، لأول مرة في تاريخ نادي الزمالك تنجح قائمة بالكامل".

وأردف: "أقول لمن يقول لي مد يدك لمحمود الخطيب كفى!، ولست حزينًا أنه لم يقدم لي التهنئة بعد فوزي في الانتخابات، يكفيني محمود طاهر وعماد وحيد وغيرهما وجماهير الأهلي".

وواصل: "رئيس نادي فيوتشر هو أول من قدم لي التهئنة بعد نجاحي في الانتخابات، لا يوجد رئيس نادي لم يقدم لي التهئنة عدا محمود الخطيب".

وأردف: "بعد تعديل اللائحة، مع احترامي لرابطة الأندية، وارد أن أترشح مرة أخرى رئيسًا للرابطة، أريد ذلك".


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