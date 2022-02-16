العنانى يصدر قرارا بندب نادر الشاعر رئيسًا للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بهيئة تنشيط السياحة

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قراراً وزارياً بندب نادر الشاعر من الهيئة العامة للتنمية السياحية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للقيام بأعمال ومهام وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وذلك لمدة عام، بجانب صدور قرار آخر بتكليفه بالقيام بأعمال ومهام أمين عام صندوق السياحة إلى جانب عمله الأصلي.

وكان ا نادر الشاعر يشغل منصب أمين عام صندوق السياحة، وتدرج بعدد من الوظائف المالية والإدارية بالوزارة حيث عمل كمحاسب ومراجع بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعمل مدير إدارة الحسابات والمراجعة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وكذلك مدير إدارة الموازنة بالقطاع المالي والإداري بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ثم عين مدير عام للشئون الإدارية بالهيئة العامة للتنمية السياحية.

وقد تلقى العديد من الدورات التدريبية الهامة في العديد من المجالات منها دبلوم من جامعة Cambridge لبرامج المدير المعتمد، ودورات عن كل من عرض وتحليل التقارير المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية من A. S. T، وعن المحاسبة الحديثة وإدارة الأعمال، وكذلك عن مواصفات المدير العصري والقيادة الفعالة بمركز إعداد القادة.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في أغسطس الماضي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.