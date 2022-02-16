الكرملين ينفي أي دور لروسيا في الهجمات الإلكترونية ضد أوكرانيا

نفى الكرملين، اليوم الأربعاء، دور روسيا في الهجمات الإلكترونية التي طالت مواقع وزارة الدفاع ومصارف في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه «لم يتفاجأ من أن كييف ستلقي باللوم على موسكو»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، صباح الأربعاء.



وقالت سلطات الأمن السيبراني في أوكرانيا إنها «لا تستطيع استبعاد أن تكون موسكو مسؤولة عن تعطل مواقع وزارة الدفاع وبعض المصارف، أمس الثلاثاء».



وتعرضت مواقع وزارة الدفاع والقوات المسلحة الأوكرانية وعدد من البنوك في كييف لهجمات الكترونية، وفقا لتصريحات وكالات حكومية اوكرانية.



وبحسب مجلة بوليتيكو، لم يتضح على الفور من المسؤول عن حادث القرصنة، وقال فيكتور زورا، نائب رئيس مصلحة الدولة للاتصالات الخاصة، وحماية المعلومات في أوكرانيا (SSSCIP) - الذي يحقق في الحادث: «من السابق لأوانه تحميل المسئولية».



وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في تغريدة إن المواقع الإلكترونية معطلة وأنه من المحتمل أن تكون مستهدفة من قبل هجوم متعمد.



وذكرت الشرطة الإلكترونية الأوكرانية في تغريدة على موقع «تويتر» أن لديها أدلة على أن أفراد مجهولين يرسلون رسائل نصية حول حالات فشل أجهزة الصراف الآلي الأوكرانية الاحتيالية.