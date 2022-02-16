الهند تسجل 30 ألفا و615 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة الهندية 30 ألفا و615 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 42 مليونا و723 ألفا و558 مصابا.

وأفادت الوزارة، وفق ما نقلته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ اليوم /الأربعاء/، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 509 آلاف و872 شخصا بعد وفاة 514 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 82 ألفا و988 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 41 مليونا و843 ألفا و446 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 370 ألفا و240 حالة.