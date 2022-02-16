أعلن البنك السعودي البريطاني (ساب)، اليوم الأربعاء، تحقيق أرباح 3.2 مليار ريال خلال العام الماضي مقابل خسائر بلغت 4.168 مليار ريال خلال عام 2020.

ووفق بيانات البنك اليوم، يأتي ذلك رغم تراجع إيرادات البنك بنسبة 18% لتصل إلى 6.4 مليار ريال، مقابل 7.8 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي،.

ارتفع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر بنحو 787 مليون ريال، بعد استبعاد الانخفاض في قيمة الشهرة ( 7.418) مليون ريال المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، عازيا ذلك إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة وإجمالي مصاريف العمليات مدفوعا بارتفاع الأرباح في الشركات الزميلة.

وقابل ذلك جزئيًا انخفاض في إجمالي دخل العمليات، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 17%.