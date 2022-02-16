مسئولون أمريكيون: حادثة خطيرة بين مقاتلات روسية وأمريكية في البحر المتوسط

كشف مسئولون في وزارة الدفاع الأمريكية، عن حوادث "مقلقة" تضمنت تحليق طائرات روسية وأمريكية على مقربة خطيرة من بعضها البعض.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قال مسئولون دفاعيون أمريكيون، إن الطائرات الأمريكية والروسية العاملة في البحر الأبيض المتوسط ​، حلقت بشكل خطير بالقرب من بعضها البعض في ثلاث حوادث منفصلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك حادث اقتربت فيه طائرتا البلدين على بعد 5 أقدام من بعضهما البعض.

وأكد المسئولون إن الحوادث التي وقعت في المجال الجوي الدولي يومي الجمعة والسبت، شملت ثلاث مقاتلات روسية من طراز "سو-35"، والتي عبرت إلى مسار ثلاث طائرات استطلاع أمريكية من طراز "بي 8 أيه".

وأشار المسئولون إن البنتاجون قيم اثنين من "المواجهات الجوية" على أنها غير آمنة، والثالثة على أنها غير مهنية.

وقال المسئولون إن هذه الحوادث تمثل أول مواجهات من هذا القبيل بين الطائرات الروسية والأمريكية منذ 2020.

وكشف المسئولون عن "إعلانهم لقلقهم" للمسئولين الروس من خلال القنوات الدبلوماسية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، النقيب البحري مايك كافكا، إنه بينما لم يصب أحد بأذى، فإن مثل هذه المواجهات يمكن أن تؤدي إلى حسابات خاطئة قد تؤدي إلى نتائج أكثر خطورة.