إيهاب جلال يكشف سبب ابتعاد فتحي وجبر عن المباريات

يرى إيهاب جلال، المدير الفني لبيراميدز، أن فريقه كان قريبا من تحقيق فوز أكبر أمام الإسماعيلي في اللقاء الذي اقيم على ستاد الدفاع الجوي، بالجولة التاسعة للدوري.

وقال إيهاب جلال في تصريحات للمؤتمر الصحفي بعد المباراة: «كان من الممكن الخروج بنتيجة أكبر من الفوز بهدف، واتمنى الاستمرار في المرحلة المقبلة دون تراجع مع دخول المزيد من العناصر».

وأضاف: «قدمنا مباراة رائعة ونجحنا في تقديم أنفسنا وحاولنا منح الفرصة لرمضان صبحي وحسين السيد على حساب إسلام عيسى ومحمد حمدي، وبسبب توالي المباريات كان هناك دفع باستمرار للعناصر الجديدة».

وأوضح جلال أن أحمد فتحي هو اللاعب الأساسي في مركز الظهير الأيمن ولكن بسبب الإصابة تأخر بعض الوقت وبالتالي دفع بعمر جابر كما أن هناك أحمد توفيق.

وأكمل: «نحتاج لكل لاعبيه في المرحلة المقبلة، وأشيد بفاجري لاكاي ومع توالي المباريات سيكون بإمكانه التسجيل وهز الشباك وكذلك توريه اللاعب المهم الذي يعتبر إضافة كبيرة للنادي وسيحصل على الفرص تباعًا».

واستكمل: «لا ضرورة لإجراء تعديلات وتبديلات دون الحاجة لها في الملعب، وطالما أن اللاعبين يقدمون مستوى مميزًا من الأفضل استمرارهم وهو ما جعلني أتأخر في التبديلات خلال مباراتي أهلي طرابلس والإسماعيلي».

وتابع مدرب بيراميدز: «بيراميدز يقدم مستويات مرضية وسعيد بأداء اللاعبين وإصرارهم على الفوز وتصدر قمة جدول ترتيب الدوري».

واختتم: «علي جبر لاعب مهم في خط الدفاع وسيعود قريبًا بسبب الإصابة والثنائي سامي وجلال يقدمان مستوى جيدًا وأحمد فتحي يؤدي كذلك في نفس المركز بقوة، وسعيد بعودة رمضان صبحي وتقديمه لمستوى طيب مع مجهود كبير داخل الملعب».