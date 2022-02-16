رئيس الجزائر يتوقع عقد القمة العربية في الربع الأخير من العام

توقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن تنعقد القمة العربية المقررة ان تستضيفها بلاده، خلال الربع الأخير من العام الجاري، نافيا أي خلاف مع القادة العرب بشأن هذا الموعد.

وقال الرئيس الجزائري، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثت مساء اليوم الثلاثاء، " لا نريد ان نستبق الأحداث، والأمر متروك لوزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون في آذار/مارس المقبل لتحديد تاريخ القمة العربية".

وأضاف " أتوقع أن تنعقد القمة في الربع الأخير من العام الجاري،ونتمنى أن يكون ذلك مقرونا بموعد مهم في تاريخنا".

وتجنب تبون الرد على سؤال عما إذا كانت القمة ستعقد في شهر تشرين الثاني/نوفمبر،الذي يصادف الأول منه اندلاع ثورة التحرير ضد المستعمر الفرنسي.

كما نفى الرئيس الجزائري أن يكون هناك اختلاف مع القادة العرب بشأن انعقاد القمة العربية.

وأبرز الرئيس الجزائري أن الجامعة العربية بحاجة إلى مراجعة قوانينها ونصوصها.