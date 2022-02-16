تعرف على كيفية التكيف مع التغيرات المناخية عند زراعة الأشجار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التغير المناخي أصبح حقيقة يجب على الجميع التكيف معها؛ للتمكن من حماية المجتمعات، وهذا ما تفعله الدولة في الوقت الحالي بالتكاتف معا لخفض الانبعاثات وإبطاء وتيرة الاحتباس الحراري.

وفي ضوء ذلك ترصد «الشروق»، كيفية التكيف مع تغير المناخ:

1- زراعة الأشجار والحرص على تواجدها دائما.

2- الإنفاق الآن سينقذ الأرواح ويقلل التكاليف في المستقبل.

3- ستبلغ استثمار بقيمة 1.8 تريليون دولار في أنظمة الإنذار المبكر والبنية التحتية المقاومة للظواهر المناخية وتحسين الأساليب الزراعية وحماية غابات المانغروف على طول السواحل عبر العالم.

4- استحداث موارد مائية قادرة على الصمود.

5- سيحقق تعميم الوصول إلى أنظمة الإنذار المبكر فوائد تصل إلى 10 أضعاف التكلفة الأولية.

6- إذا قامت المزارع بتركيب أنظمة ري تعمل بالطاقة الشمسية، واستخدمت أنواعًا جديدة من المحاصيل، وتمكنت من الوصول إلى أنظمة الإنذار بشأن الطقس واتخذت تدابير تكيفية أخرى، فإن العالم سيتجنب انخفاض المحاصيل الزراعية العالمية بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2050.