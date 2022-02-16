 مدبولي: دعم الحكومة لأنبوبة البوتاجاز ما يزال هائلا - بوابة الشروق
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مدبولي: دعم الحكومة لأنبوبة البوتاجاز ما يزال هائلا

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 16 فبراير 2022 - 4:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 فبراير 2022 - 4:12 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن «مصر تحررت من فكرة بنود الإصلاح الاقتصادي»، مشيرًا إلى أن أسعار الوقود في مصر مرتبطة بالسعر العالمي.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع كل 3 أشهر لإعلان سعر المنتجات، مؤكدًا أن الدولة تحرص عند اتخاذ القرار على توازن القطاع البترولي ككل.

وأشار إلى أن الدولة تدعم منتجات بعينها داخل المواد البترولية، لكنها تستهدف بأن يحقق الإجمالي منها في النهاية لنقطة التوازن، ذاكرا أن التحرك الأخير في أسعار المنتجات البترولية لم يشهد تحركًا في سعر السولار.

وتابع رئيس الوزراء: «سعر السولار كان ثابتًا، لأننا نعلم أن السولار يدخل كمكون أساسي في كل القطاعات، ونزيد سعر المنتجات الأخرى لتعويض الزيادة في السولار»، قائلًا إن دعم الحكومة لأنبوبة البوتاجاز ما يزال هائلًا.

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