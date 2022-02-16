رئيس الدستورية العليا: السيسي نهض بمصر بتأسيسه للجمهورية الجديدة

بولس فهمي: المرأة المصرية في عقل وقلب السيسي.. وإنجاز الرئيس في البنية التحتية دليل على إخلاصه للبلد

قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أسس الجمهورية الحديثة باتباع قواعد التخطيط العلمي، معقبًا: «لم يكن تأسيسا بلا فكر أو تخطيط».

وأضاف فهمي، في لقاء ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه نشأت الديهي عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استعان بالخبراء في تأسيس الجمهورية الحديثة، وهو ما يعكس فكره الثاقب وبعد نظره للجمهورية التي ينتهي الآن من تأسيسها.

وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأسيسه للجمهورية الحديثة «نهض بمصر ومصر نهضت به»، قائلا: «توفيق الله كان معه ومع مصر».

وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نهض بالبنية، على نوعيها الفوقية والتحتية، في مصر وطورها، مضيفًا أن إنجاز الرئيس في البنية التحتية دليل على «إخلاص هذا الرجل لهذا البلد».

ولفت إلى اهتمام الرئيس بالريف المصري، مؤكدًا أن هذا الأمر غير مسبوق، فلم يكن اهتماما ماديا فقط بل تخطى ذلك بالاهتمام بالمواطن نفسه، فأصبح المواطن الريفي يشغل تفكير الرئيس، ما جعل المواطن يفتخر بأنه يعيش في الريف.

ونوه بأن المواطن المصري، خاصة المرأة والشباب، في عقل وقلب الرئيس وبؤرة اهتمامه، لأنه يؤمن بأن الشباب عدة البلد وأداتها في تحقيق تنميتها وتقدمها، متابعًا: «عندما يتقدم الرئيس بشباب مصر في ريفه وحضره ومدنه فهو يتقدم بعنصر قوي في نصر وهو العنصر البشري وبالتالي يتقدم بمصر كلها».