كيف تسرق تطبيقات الهاتف المحمول البيانات من الهواتف الذكية؟

يمكن لتطبيقات التجسس سرقة المعلومات الشخصية من الهاتف الذكي للمستخدم كالمراسلات والصور وجهات الاتصال والبيانات المصرفية، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

أوضحت تاتيانا لينوفا، المحللة في "Angara Security Operations Monitoring Group"، أن أحصنة طروادة التي يمكن أن تكون مفيدة للمستخدمين، غالبًا ما تطلب الإذن للوصول إلى الوظائف والملفات المختلفة وإدارتها على الهاتف. يمكن أن يكون المصباح اليدوي ومحرر الصور وتطبيق عد السعرات الحرارية وما إلى ذلك تطبيقًا خطيرًا، بحسب ما ذكر موقع "mir24".

وتنصح الخبيرة بتنزيل التطبيقات من المتاجر الرسمية كمتجر "Google Play"، واستخدام مضادات الفيروسات لاكتشاف النشاط الضار في الوقت المناسب، والحفاظ على إصدار نظام التشغيل محدثًا. سيؤدي هذا إلى منع برامج التجسس من دخول الجهاز واستغلال نقاط الضعف.