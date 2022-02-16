مجلس الأمن الروسي: الولايات المتحدة تنفق ما يصل إلى 5 مليارات دولار لاحتواء روسيا

أشار نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ميخائيل بوبوف، إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تنفق ما بين 4 و5 مليارات دولار سنويا منذ العام 2014 على البرنامج المناهض لروسيا "ردع العدوان في أوروبا".

وقال بوبوف في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا جازيتا" الروسية: "منذ العام 2014، ينفذ البنتاجون برنامج "ردع العدوان في أوروبا" المناهض لروسيا، والذي ينفق سنويا ما بين 4-5 مليارات دولار من الميزانية العسكرية الأمريكية. اسم هذا البرنامج الذي يحتوي على معلومات مهمة ومعنى دعائي يهدف إلى تكوين صورة الولايات المتحدة على أنها صانعة سلام"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ووفقا للمسؤول الروسي فإن الرد على تهديدات من هذا النوع يتطلب من روسيا تخصيص موارد مالية، والتي كان يمكن توجيهها لتحقيق مزيد من التنمية في روسيا.

وأقر بوبوف بأن وجود القوات الأمريكية والسياسة العدوانية لواشنطن يلحقان أضرارا مالية واقتصادية معينة بروسيا.