جزر الفارو: توقع صدور قرار خلال أسابيع بشأن صيد الدلافين

قال مسؤول حكومي لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، اليوم الأربعاء، إن من المتوقع خلال الأسابيع المقبلة صدور قرار بشأن مستقبل موسم صيد الدلافين السنوي التقليدي المثير للجدل في جزر الفارو.

وجرى نقاش بشأن المسألة بين الجماعات المعنية. وأثيرت هذه المسألة على المستوى الوزاري للمرة الأولى، الأسبوع الماضي.

ولطالما دعا نشطاء حقوق الحيوان إلى وقف صيد الدلافين وقدموا الأسبوع الجاري التماسين يحملان توقيع 3ر1 مليون شخص لرئيس وزراء جزر الفارو، بارور استيج نيلسن، بحسب جمعية المحافظة على الحيتان والدلافين غير الحكومية.

وكان صيد 1423 من دلافين الأطلسي ذات الجانب الأبيض في جزر الفارو في أيلول/سبتمبر الماضي، هو ما لفت الانتباه الدولي مجددا لمسألة الصيد. وأثارت الحادثة جدلا على المستوى المحلي بشأن هذه الممارسة بالإضافة إلى إدانة من مختلف أنحاء العالم.