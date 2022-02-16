عمال المجلس الأعلى للقضاء المنحل في تونس يستأنفون عملهم

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قال مسؤول بمقر المجلس الأعلى للقضاء الذي حله الرئيس قيس سعيد، إن العمال والموظفين استأنفوا عملهم في المقر اليوم الأربعاء بصفة اعتيادية.

وأوضح الكاتب العام بالمجلس محمد بن عياد أن السلطات الرسمية دعتهم للالتحاق بمقر المجلس ومباشرة عملهم بشكل اعتيادي بصفتهم موظفين عموميين.

وأضاف بن عياد في تصريحه لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه لا يوجد أي انتشار أمني استثنائي بمحيط المقر.

وبحسب المسؤول لم يتواجد في المقر اليوم أي عضو من أعضاء المجلس المنحل.

وأصدر الرئيس مرسوما رئاسيا نشر في الجريدة الرسمية يوم 13 من الشهر الجاري يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته القديمة ووضع هيئة مؤقتة، في خطوة قال إنها ضرورية لمكافحة الفساد وإصلاح القضاء.

وأعلنت جمعية القضاة التونسيين وقطاعات من القضاء وأحزاب معارضة في تحركات احتجاجية، رفضهم لقرار سعيد.