قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم وغدًا استقرارًا تامًا في الأحوال الجوية، لافتة إلى أن كل أنحاء الجمهورية تشهد أجواء شتوية مستقرة وزيادة لساعات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضائية «المصرية»، صباح الأربعاء، أن الطقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار، وشديد البرودة ليلًا مع دخول ساعات الليل وغياب أشعة الشمس، ناصحة المواطنين بعدم تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية.

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر بعد ظهر الجمعة بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار؛ يصاحبها سقوط أمطار على محافظات شمال البلاد مرورًا بالوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مؤكدة أنها حالة «غير عنيفة من عدم الاستقرار وتمر سريعًا».

وذكرت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن العظمى على القاهرة الكبرى تصل إلى 19 يوم الجمعة، وتتراوح ما بين 15 إلى 16 يوم السبت، ثم تعاود الارتفاع مرة أخرى لتصل إلى 20 يوم الأحد، قائلة إن نشاط الرياح يوم السبت يزيد الإحساس بانخفاض درجة الحرارة.

وأوضحت أن رياح يوم السبت شمالية قادمة من البحر المتوسط وغير مثيرة للرمال والأتربة، لكنها تؤدي إلى انخفاض الحرارة واضطراب حركة الملاحة البحرية، معلنة استقرار الأحوال الجوية على مدار الأسبوع المقبل اعتبارًا من الأحد.

وأشارت إلى أن تعرض البلاد لحالات من عدم الاستقرار وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة وسقوط أمطار أمر وارد حتى نهاية فبراير الجاري، فضلًا عن التعرض لحالات عدم الاستقرار وارتفاع وانخفاض في درجة الحرارة حتى نهاية فصل الشتاء رسميًا في 20 مارس المقبل.