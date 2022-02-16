 الرئيس التونسي يمنح الوسام الوطـني للدبلوماسية الراحلة ندى المسلماني - بوابة الشروق
الأربعاء 16 فبراير 2022 10:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

الرئيس التونسي يمنح الوسام الوطـني للدبلوماسية الراحلة ندى المسلماني

د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 فبراير 2022 - 8:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 فبراير 2022 - 8:46 ص

 منح الرئيس التونسي قيس سعيد، الدبلوماسية التونسية ندى المسلماني بن ناصر وزير مفوض بسفارة تونس بباريس - التي وفتها المنية أول أمس بباريس - الوسام الوطـني للاستحقاق من الصنف الثالث في القطاع الدبلوماسي.
وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان - أن الوزير عثمان الجرندي، أشرف مساء اليوم على مراسم تأبين الراحلة ندى المسلماني بن ناصر بالقاعة الشرفية بمطار تونس قرطاج الدولي، حيث جرت المراسم بحضور أسرة الراحلة بحضور مسئولين من رئاسة الجمهورية وحشد من زملائها ومسئولي وزارة الخارجية.
شغلت ندى المسلماني منصب وزير مفوض بسفارة تونس بباريس، كما عملت قبل ذلك مستشارة بكل من سفارة تونس ببرازيليا وبروكسيل، وتقلدت مهاما عديدة بالإدارة المركزية بالخارجية التونسية منذ التحاقها بالسلك الدبلوماسي سنة 1999.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك