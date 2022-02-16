الرئيس التونسي يمنح الوسام الوطـني للدبلوماسية الراحلة ندى المسلماني

منح الرئيس التونسي قيس سعيد، الدبلوماسية التونسية ندى المسلماني بن ناصر وزير مفوض بسفارة تونس بباريس - التي وفتها المنية أول أمس بباريس - الوسام الوطـني للاستحقاق من الصنف الثالث في القطاع الدبلوماسي.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان - أن الوزير عثمان الجرندي، أشرف مساء اليوم على مراسم تأبين الراحلة ندى المسلماني بن ناصر بالقاعة الشرفية بمطار تونس قرطاج الدولي، حيث جرت المراسم بحضور أسرة الراحلة بحضور مسئولين من رئاسة الجمهورية وحشد من زملائها ومسئولي وزارة الخارجية.

شغلت ندى المسلماني منصب وزير مفوض بسفارة تونس بباريس، كما عملت قبل ذلك مستشارة بكل من سفارة تونس ببرازيليا وبروكسيل، وتقلدت مهاما عديدة بالإدارة المركزية بالخارجية التونسية منذ التحاقها بالسلك الدبلوماسي سنة 1999.