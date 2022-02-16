استقبل قصر محمد علي بشبرا، عددا من القطع الأثرية التي كانت تزين قاعاته وجدرانه؛ وذلك استعدادا لافتتاحه الوشيك بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره.

ومن بين هذه القطع بيانو كبير الحجم من خشب الأبانوس المطعم بالبرونز، والذي صنع خصيصا للخديوي إسماعيل عام 1865، ثم انتقلت ملكيته بعد ذلك إلى الأمير حسن بن الخديوي إسماعيل.

وقد تم نقل البيانو من قصر محمد علي شبرا مع أحفاد الأمير حسن، الذين توارثوه حتى توفت النبيلة نجلاء آخر أحفاده وآخر مالكة للبيانو، ثم انتقل البيانو من شقتها بحي جاردن سيتي إلى قصر الأمير محمد علي بالمنيل حتى الانتهاء من أعمال ترميم قصر محمد علي بشبرا؛ ليستقر بمكان عرضه الدائم بأحد قاعاته.

والبيانو من إنتاج Grotrian-Steinweg (جروتريان شتاينفيج) الألمانية، وهو مصنوع من الخشب الأبانوس المطعم بالبرونز، يرتكز على أرجل متصلة فيما بينها، وجوانبه وأرجله مزخرفة بحليات معدنية، وفي مقدمته يوجد الوحدة الخاصة بالعزف يعلوها غطاء للفتح والغلق.