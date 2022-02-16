يبدو أن إيران تتخذ خطوات لعودتها الرسمية إلى سوق النفط الدولية، بعد أكثر من ثلاث سنوات.

ويجتمع مسؤولون من شركة "النفط الوطنية الإيرانية" مع اثنين على الأقل من القائمين على مصافي النفط الكورية الجنوبية، لبحث عودة محتملة للإمدادات من إيران، طبقا لمصادر على صلة بالمحادثات.

وذكر أحد هذه المصادر ان المناقشات في مرحلة أولية،وأن إطارها الزمني المحتمل لم يحدد بعد.

يذكر أن كوريا الجنوبية تعد واحدة من أكبر المشترين للنفط الإيراني الخفيف للغاية.

تأتي الخطوة، فيما ذكرت الدولة الإسلامية أنها تسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جيد، في مفاوضات، في فيينا.

وطبقا لمجموعة "سيتي جروب" المصرفية الاستثمارية، فإن اتفاقا بين إيران والقوى العالمية سيسمح بعودة 500 ألف برميل من النفط يوميا إلى الأسواق الدولية، في الفترة من أبريل إلى مايو المقبلين، ليصل في نهاية المطاف إلى 3ر1 مليون برميل، بحلول نهاية العام.