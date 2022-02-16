نهاد أبو القمصان: نسبة الاستغناء عن السيدات فى العمل خلال الأزمات الاقتصادية أكبر من الرجال

قالت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إنّ ابتعاد السيدات عن سوق العمل بعد الزواج والحمل يؤثر على الفرص المتاحة لهن.

وأضافت خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء: "سوق العمل لا ينتظر أحدًا، ويجب بناء الخبرة والتراكم المعرفي لإيجاد الفرص المناسبة"، لافتة إلى عدم وجود أي تناقض بين حفاظ المرأة على أسرتها وأبناءها والحفاظ على عملها.

وأشارت إلى أن عدم توظيف المرأة بسبب زواجها أو حملها يضيع على الشركات الاستعانة ببعض الخبرات الجيدة، مفيدة بأن نسبة الاستغناء عن السيدات فى العمل خلال الأزمات الاقتصادية أكبر من الرجال.

ولفتت إلى وجود تراخٍ في التفتيش على تطبيق قانون العمل لضمان حق المرأة العاملة، متابعة: "ثلث الأسر المصرية تعيلها السيدات بمفردهن ودخل الرجل الآن وحده لم يعد يكفي الأسرة".