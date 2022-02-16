إصابة 27 شخصا جراء اصطدام سيارة فان مكتظة بالمهاجرين بجدار في المجر

اصطدمت حافلة صغيرة (فان) مكتظة بالركاب بجدار منزل جنوبي المجر في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن إصابة السائق ونحو 26 مهاجرا كانوا داخل الحافلة.



وقالت الشرطة المجرية إنه لم يتم بعد تحديد سبب الحادث الذي وقع في قرية فوراسكوت القريبة من الحدود الصربية.



وأعلنت جهات الإنقاذ أن 17 شخصا أصيبوا بجروح خطيرة، في حين يعاني عشرة من إصابات طفيفة. وهناك اثنان لم يصابا بسوء.



وكانت السيارة تحمل 28 مهاجرا، إضافة إلى السائق البلجيكي.



ويُعتقد أن الركاب الذين وصفتهم الشرطة في بيانها بأنهم "مهاجرون غير شرعيين"، تسلقوا السياج الحدودي الفاصل بين المجر وصربيا قبل ركوب السيارة.



ويواجه السائق الآن إجراءات جنائية على خلفية تهريب بشر، والتسبب في حادثة خطيرة.