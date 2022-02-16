وزارة الدفاع الأوكرانية تؤكد تعرضها لهجوم إلكتروني غير مسبوق وأنه ما زال مستمرا

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أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل منذ قليل، بأن وزارة الدفاع الأوكرانية أكدت تعرضها لهجوم إلكتروني غير مسبوق، وأنه ما زال مستمرا.

وأضافت الوزارة، أن موقعها يستعين بشبكات أمريكية، في انتظار حل مشكلة "القرصنة الإلكترونية".