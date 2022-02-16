رأى عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن السعر الحالي لرغيف الخبز غير مقبول قائلًا: "مينفعش تكون عندنا حاجة بشلن".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى على شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنّ محدود الدخل الذي يرى أن زيادة سعر رغيف الخبز ستسبب له أعباء، فإن الدولة لن تمس محدودي الدخل مطلقًا.

وأشار إلى أنّ الدولة تُجري إعادة تقييم لصناعة رغيف الخبز، موضحًا أن زيادة سعر الرغيف لن يمس محدودي الدخل، وشدّد على أن الدولة تراعي البعد الاجتماعي لهذه الفئة.

ولفت إلى أنّ ليس كل من بحوزتهم بطاقات تموينية هم من محدودي الدخل، وقال إنّ الدولة تجري عملية موائمة مع المواطنين محدودي الدخل الذي لن يتم مسهم بأي شيء.

وأوضح أنّ حديث الدولة عن زيادة سعر رغيف الخبز فهو إعادة صياغة لتسعيرة الخبز وتكلفته لصاحب المخبز ووزارة التموين، معقبًا: "إحنا بنعاني من بيع الرغيف بشلن وبتكون فيه أخطاء كتير".

واليوم الأربعاء، ناقش مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، العديد من الموضوعات التي تتصدر الساحة السياسية والإقتصادية أبرزها تسعير رغيف الخبز، والتعدي على الأراضي الزراعية، وما حققته الحكومة من معدلات نمو في العام المالي الحالي.

وصرّح مدبولي، بأن الحكومة تناقش كافة السيناريوهات المتعلقة بسعر رغيف الخبز، وقال إنّ آخر تحريك لسعر الخبز كان عام 1988 حينما ارتفع لـ5 قروش، حينها كانت تكلفة الرغيف 17 قرشا، لكن اليوم تكلفته 65 قرشًا، وتابع: "يجب أن ننظر لهذا الموضوع، نضع السيناريوهات والاحتمالات، هنتحرك هنتحرك".