هالاند يواصل الغياب عن دورتموند أمام رينجرز بالدوري الأوروبي

يتواصل غياب المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند عن فريقه بوروسيا دورتموند الألماني خلال لقاء الفريق مع رينجرز الأسكتلندي في ذهاب ملحق بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، غدا الخميس.

وقال ماركو روزه، مدرب دورتموند، اليوم الأربعاء، إن هالاند يحرز تقدما في التعافي من إصابته، لكنه لن يشارك في لقاء الغد.

وأصيب هالاند في المباراة الأخيرة لدورتموند قبل فترة التوقف الدولية الأخيرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، ليغيب عن الفريق في مباراتيه الأخيرتين بالدوري الألماني (بوندسليجا).

وأشار روزه إلى أن هالاند قد يعود للفريق في المباراة ضد بوروسيا مونشنجلادباخ يوم الأحد القادم في الدوري الألماني (بوندسليجا).

وأضاف روزه أنه يريد أداءً قوياً غدا رغم غياب هداف الفريق عن مواجهة رينجرز. وقال مدرب دورتموند: "نريد أن نفرض سيطرتنا على المباراة، وأن نهيمن عليها. يتعلق الأمر بالمزيد من الاتساق في أدائنا ونتائجنا. لكي نكون قادرين على المضي قدما في البطولة".