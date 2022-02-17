أوكرانيا لا ترى دليلا على انسحاب روسي من المنطقة الحدودية

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إنه لا يرى دليلا على سحب روسيا لقواتها من منطقة الحدود الأوكرانية.

وتابع الرئيس الأوكراني في تصريحات إعلامية "نرى عمليات تناوب محدودة. لا أصف عمليات التناوب هذه بسحب للقوات من جانب روسيا"، مضيفا أنه لا يزال من المبكر للغاية الابتهاج بهذا التطور.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج قد قال في وقت سابق اليوم إن الحلف "لم يلحظ أي خفض للتصعيد على الأرض" على الرغم من تصريحات روسيا بشأن سحب القوات المتمركزة بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وأضاف ستولتنبرج للصحفيين: "على العكس من ذلك، يبدو أن روسيا تواصل الحشد العسكري.. ما نراه هو أنهم زادوا عدد القوات، وهناك المزيد من القوات في طريقها".