استئناف محاكمة رئيس جنوب أفريقيا السابق زوما في قضية الفساد في أبريل

تُستأنف محاكمة رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما بتهم الفساد في 11 أبريل، بعد أن رفضت محكمة محاولته لتنحية المدعي العام عن القضية.

ويواجه زوما "79 عاما"، تهم طلب رشاوى من تجار الأسلحة في التسعينيات، ولكنه يدفع ببراءته من جميع التهم.

وفي وقت سابق هذا الشهر، خلصت لجنة جنوب أفريقية تحقق في أعمال الشغب والنهب التي استمرت لمدة أسبوع العام الماضي وأسفرت عن مقتل 354 شخصا، إلى أنها ترجع في جانب منها إلى إلقاء القبض على الرئيس السابق زوما بشأن اتهامات بازدراء المحكمة وأججها الغضب واسع النطاق بشأن الفقر وقيود فيروس كورونا.