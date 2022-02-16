 استئناف محاكمة رئيس جنوب أفريقيا السابق زوما في قضية الفساد في أبريل - بوابة الشروق
الأربعاء 16 فبراير 2022 11:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

استئناف محاكمة رئيس جنوب أفريقيا السابق زوما في قضية الفساد في أبريل

د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 فبراير 2022 - 11:36 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 فبراير 2022 - 11:36 ص

تُستأنف محاكمة رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما بتهم الفساد في 11 أبريل، بعد أن رفضت محكمة محاولته لتنحية المدعي العام عن القضية.

ويواجه زوما "79 عاما"، تهم طلب رشاوى من تجار الأسلحة في التسعينيات، ولكنه يدفع ببراءته من جميع التهم.

وفي وقت سابق هذا الشهر، خلصت لجنة جنوب أفريقية تحقق في أعمال الشغب والنهب التي استمرت لمدة أسبوع العام الماضي وأسفرت عن مقتل 354 شخصا، إلى أنها ترجع في جانب منها إلى إلقاء القبض على الرئيس السابق زوما بشأن اتهامات بازدراء المحكمة وأججها الغضب واسع النطاق بشأن الفقر وقيود فيروس كورونا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك