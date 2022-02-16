 بيسكوف: بوتين تلقى دعوة مجلس الدوما للاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك - بوابة الشروق
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بيسكوف: بوتين تلقى دعوة مجلس الدوما للاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 16 فبراير 2022 - 4:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 فبراير 2022 - 4:32 م

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى دعوة مجلس الدوما الروسي للاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك المعلنتين من جانب واحد.

وقال بيسكوف في إيجاز صحفي اليوم الأربعاء: "لا يوجد هناك أي تعليق بهذا الخصوص. تلقى الرئيس الدعوة ورد عليها وأخذ علما بها".

وعبر بيسكوف عن اعتقاده بأن هذه الوثيقة تعد مؤشرا حيا على مزاج البرلمانيين والمجتمع، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية.

وأضاف: "لكن الرئيس أكد أن الشيء الرئيسي هو المساعدة في تسوية الوضع في جنوب شرق أوكرانيا، ويمكن القيام بذلك من خلال تسهيل اتفاقيات مينسك في كل ما هو ممكن. وهذا في الواقع ما سيركز عليه الرئيس في عمله".

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