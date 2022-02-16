 الإعلام الأمني العراقي: القبض على 53 متهماً في قضايا مختلفة في ميسان - بوابة الشروق
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الإعلام الأمني العراقي: القبض على 53 متهماً في قضايا مختلفة في ميسان

القوات العراقية
القوات العراقية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 فبراير 2022 - 8:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 فبراير 2022 - 8:54 ص

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم /الثلاثاء/ إلقاء القبض على 53 متهماً في قضايا مختلفة من بينهم 6 متهمين في قضايا إرهابية، في محافظة ميسان.
وذكرت الخلية - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه استمرارا لعملياتها في تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المطلوبين والبحث عن الأسلحة غير المرخصة، تمكنت القطاعات الأمنية ضمن قيادة عمليات ميسان، وخلال عملياتها الجارية في مناطق وأحياء وقرى المحافظة، من إلقاء القبض على المتهمين، وضبط 57 بندقية متنوعة ومخازن بنادق مختلفة، و17 مخالفة و141 دراجة متنوعة مخالفة.
وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي أن هذه العمليات شملت العديد من المداهمات والتعقب من قبل القوات الأمنية المدعومة بجهد استخباراتي مكثف.


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