تفاصيل زيارة المغنية الأمريكية أليشيا كيز إلى مدينة العلا بالسعودية

أحيت المغنية الأمريكية، أليشيا كيز الحائزة على جوائز عديدة من جرامي، حفلا بمسرح مرايا العلا بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان "ليلة واحدة فقط" لدعم إطلاقها الألبوم الجديد "كيز".

" كيز" تعد أول فنانة أمريكية تقدم حفلاً غنائيا في العلا، وقد لفتت انتباه الجمهور بوصولها غير رسمي إلى المسرح مروراً من بين الحضور، قبل أن تتألق بغناء تشكيلية من أغانيها الجديدة والقديمة بينها أغنية "امباير ستيت أوف مايتد"، و"فالين"، و"جيرل أون فاير".

وخلال الحفل طلبت "كيز" من الحضور أن يسألوا أنفسهم إن كانوا (منفتحين؟ أو مقفلين؟) إشارة بذلك إلى البومها الجديد المكون من نصفين.

كما شاركت كيز في حوار بعنوان "امرأة لامرأة" بعد حفلها في قاعة مرايا في مدرسة الديرة، إحدى مدارس البنات في العلا التي تركز على الفنون وإعادة إحياء الأعمال الحرفية، بحضور الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، أول سفيرة للسعودية في الولايات الأمريكية المتحدة الأمريكية.

وتمحور الحوار حول موضوعات القوة، والهدف والتقدم بحضور 60 امرأة من مختلف الخلفيات ومن مختلف المراحل العمرية. وتم مناقشة الرؤى، وخيبات الأمل، والنجاحات، والتحديات.

وقالت الأميرة ريما، خلال الحوار "الكثير من النساء الذين ترونهم هنا اليوم، سواءً على المسرح أو في الحضور، هم نساءً ولدوا لجيلاً من النساء كان يقال لهم كلمة "لا" كثيراً. وهؤلاء النساء الذين أصروا على تحويل كلمة "لا" إلى "نعم" هم من ملؤا الفراغات التي كانت موجودة."

وتقلبت مشاعر الحضور ما بين الضحك والدموع في الحوار الذي قادته الممثلة، المخرجة السعودية فاطمة البنّوي، في خلفية جبال العلا الرملية.

وتزامنت زيارة كيز مع افتتاح معرض صحراء اكس العلا، للفنون التفاعلية والذي يقام في إحدى وديان العلا. حيث نال عمل الفنان جيم دينيفان الذي يشتهر بأعماله العصرية الضخمة في مختلف مناطق أمريكة الريفية، المسمى ’أنقل للفنون التفاعلية والذي يقام في إحدى وديان العلا. حيث نال عمل الفنان جيم دينيفان‘ الذي يشتهر بأعماله العصرية، المسمى ’أنقل أوف ريبوس‘، إعجاب الفنانة كيز.

كما زارت الفنانة كيز البلدة القديمة في العلا حيث تجولت ما بين المباني الاثرية وصعدت السلالم للقلعة التي تطل على مملكة دادان ونخيل العلا الذي يمتد ل20 كلم. كما تزامنت زيارتها للبلدة القديمة مع موكب للخيول من خلال السوق والذي شارك فيه لاعبي البولو العالميين من فريق لادولفينا الذين لعبوا في دوري ريتشارد ميل العلا الصحراوي للبولو في نفس الأسبوع.

وأمضت الفنانة كيز يوماً في آخر يوم لها في العلا حيث زارت مختبر زيوت نبتة المورينجا حيث يتم استخراج الزيت من النبتة المحلية، وتناولت وجبة الغذاء في إحدى مطاعم البلدة القديمة.