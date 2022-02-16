رئيس النواب الليبي ونائب رئيس الرئاسي يبحثان دعم المسار السياسي وخارطة الطريق

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بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، تطورات الأوضاع السياسية في البلاد ودعم المسار السياسي وخارطة الطريق للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

وذكرت لوكالة الأنباء الليبية، أن صالح واللافي استعرضا، خلال لقائهما اليوم الأربعاء، جهود مجلس النواب والمجلس الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية ودعمه بما يحقق الأمن والاستقرار في البلاد.

جاء ذلك بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي الدكتور أحميد حومه، وبحضور أعضاء مجلس النواب الليبي أيمن سيف النصر والمبروك الخطابي.