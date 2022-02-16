قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إنّ معيار جودة المنتج هو عمره الافتراضي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، أن هناك شركات تعلن عن منتجات لها بأنها ذات ضمان مدى الحياة، موضحًا أن هذا الأمر يرتبط بمكونات السلعة الداخلية وتحملها.

وأشار إلى أنّ هناك شركات أدوات صحية تتيح ضمانًا مدى الحياة لـ"الخلاط"، وتكون الصيانة مجانية، موضحًا أن ثمن هذا الخلاط قد يكون أكثر بعشرة أضعاف من الخلاط الموجود في الفجالة.

ولفت إلى أنّ الأمر يتوقف على اختيار المستهلك، موضحًا أن الجهاز يراقب المنتجات فيما يخص عدد سنوات الضمان التي يتم تحديدها من قبل الشركات.

وأوضح أن المواطن إذا قدم شكوى بأن العمر الافتراضي للسلعة عشر سنوات بينما بعد مرور خمس سنوات لا تتوفر قطع الغيار فتتم محاسبة الشركة.