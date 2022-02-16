قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن إطلاق اسم أغنية على اسم فيلم يستوجب الحصول على إذن مسبق، وذلك في أعقاب الجدل الدائر بشأن فيلم "بشتقلك ساعات" المأخوذ اسمه من أغنية تحمل الإسم نفسه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر شاشة "etc"، مساء الثلاثاء، أن الشاعر صاحب الأغنية يحق له اتخاذ القرار سواء بالموافقة أو الرفض.

وأكّد أن صاحب الأغنية يحق مقاضاة الفيلم استنادًا إلى قوانين دولية وليست فقط المصرية، طالما وقع أمر استغلال الأغنية دون إذن.

وأوضح الشناوي، أنّه لم يشاهد الفيلم المعروض في مهرجان برلين حاليًّا، لكنّه تواصل مع المخرج محمد شوقي (مصري مقيم في ألمانيا)، وتأكّد منه أن الفيلم عن المثلية الجنسية لكنه لا يروّج لها.

ولفت إلى أنّ بطل فيلم الافتتاح في المهرجان تناول أيضًا المثلية الجنسية، معتبرًا ذلك أمرًا يثير التساؤل في هذا الشأن، لكنّه أكّد في الوقت نفسه أن هذه النوعية موجودة على مستوى العالم، وأنه تم إسقاط فكرة المحاكمات الأخلاقية.

ونوه الشناوي، بأنّ المجتمع الشرقي يرفض مثل هذه الأفكار، معتبرًا أنّ هناك خلافًا كبيرًا بين وجهتين النظر.

وأكّد أن الشناوي أن جنسية الفيلم لا تكون من المخرج ولكن من الإنتاج - في إشارة إلى أنّ العمل ليس مصريًّا، غير أنّ الورق الرسمي في المهرجان منح الفيلم الجنسية المصرية.

وذكر أنّ هيئة الرقابة لم تقرأ النص، وأن التصوير لم يكن في مصر من الأساس، وأن الفيلم هو ألماني الجنسية طبقًا لرواية مخرج العمل.