سلوفاكيا تهزم أمريكا وتتأهل لنصف نهائي هوكي الجليد للرجال بأولمبياد بكين

صعدت سلوفاكيا إلى الدور قبل النهائي من منافسات هوكي الجليد للرجال بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حالييا بالعاصمة الصينية بكين، بعدما تغلبت على أمريكا 3 / 2 اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور الثمانية.

وسجل القائد ماريك هريفيك هدف التعادل 2 / 2 لسلوفاكيا قبل 44 ثانية من نهاية الشوط الثالث، ولم يشهد الوقت الإضافي أي أهداف، ثم حسم بيتر تسيهلاريك المواجهة لسلوفاكيا عبر ضربات الترجيح.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يودع فيها الفريق الأمريكي لهوكي الجليد منافسات الأولمبياد من دور الثمانية عبر ضربات الترجيح، حيث كان قد خسر أمام نظيره التشيكي في أولمبياد بيونجتشانج 2018 في كوريا الجنوبية .

وتشهد منافسات دور الثمانية اليوم لقاء فريق اللجنة الأولمبية الروسية مع نظيره الدنماركي، كما تلتقي فنلندا مع سويسرا والسويد مع كندا.