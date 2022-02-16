أعلنت تنزانيا أنها ستنفق 1.9 مليار دولار لتحديث شبكة النقل وتوزيع الطاقة لديها، كجزء من خطط إنهاء انقطاع التيار الكهربائي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن وزير الطاقة، جانيوري ماكامبا، قوله في تقرير مقدم إلى البرلمان "سيحدث المشروع محطات الطاقة الفرعية وخطوط النقل، بمختلف أنحاء البلاد، لتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة".

ولم يكشف عن الكيفية التي ستمول بها الحكومة المشروع.

وتعاني الدولة، الواقعة في شرق إفريقيا الغنية بالغاز، من عدم انتظام إمدادات الطاقة، والتي عزاها ماكامبا، إلى فشل منذ فترة طويلة، في استثمار، مالا يقل عن 10% من الإيرادات السنوية للمرافق في الإصلاح والصيانة.

وأضاف أن شركة "تنزانيا لتوريد الكهرباء سجلت إمدادات سنوية بلغت 1.8 تريليون شلن(778 مليون دولار)، العام الماضي، أي حوالي 6% مما كان عليه العام السابق.