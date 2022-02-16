أكد يعقوب السعدي، الإعلامي الإماراتي والرئيس التنفيذي لقناة أبوظبي، أنه لديه كواليس حول تجهيز النادي الأهلي لمفاجأة كبيرة لوليد سليمان، قائد الفريق، عقب إعلان اعتزاله بنهاية الموسم الجاري.

وقال السعدي، في تصريحات تلفزيونية: "وليد سليمان نوعية نادرة من الإخلاص لناديه لذا بعد أن أعلن أن الموسم الحالي هو الأخير له في كرة القدم سوف يكون هناك مفاجأة له من قبل إدارة النادي".

وأوضح: "أعلم أن إدارة الأهلي تقدر كل ما يعمل لصالح الفريق، ودائمًا تقدم الكثير لأبناء النادي المخلصين، انتظروا مفاجأة كبيرة لوليد سليمان".

وسرد: "ليس بغريب على النادي الأهلي، تقدير واحد من اللاعبين الذين أخلصوا بقميص الفريق لسنوات".

وحول حديث رئيس فيفا، بشأن احتمالية استضافة الإمارات للنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، أوضح: "لدينا الاستعداد الكامل لاستضافة نسخ مقبلة لبطولة كأس العالم للأندية".

واستكمل: "جياني انفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم أشاد بالتنظيم الجيد والرائع لدولة الإمارات، وذكرنا له جاهزيتنا لاستضافة بطولة العالم للأندية من جديد".

وأتم: "نجاح البطولة يأتي بسبب الحضور الجماهيري الذي ساعد كثيراً في ظهورها بهذا الشكل الرائع".