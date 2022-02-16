تقرير أمريكي: ارتفاع مستوى سطح البحر بشكل حاد بحلول 2050

كشف تقرير صادر عن وكالات أمريكية من بينها ناسا والإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي أنه على مدى السنوات الثلاثين المقبلة يمكن أن يرتفع مستوى سطح البحر بقدر ما ارتفع خلال القرن الماضي.

وتوقع التقرير الذي صدر يوم الثلاثاء أن يرتفع مستوى سطح البحر على طول السواحل الأمريكية بما يتراوح بين 25 و 30 سنتيمترا فى المتوسط فوق مستويات اليوم بحلول عام 2050 .

وقال مدير وكالة ناسا بيل نيلسون: "هذا التقرير يدعم الدراسات السابقة ويؤكد ما نعرفه منذ فترة طويلة وهو أن مستوى سطح البحر مستمر في الارتفاع بمعدل ينذر بالخطر مما يعرض المجتمعات فى جميع أنحاء العالم للخطر".

وأضاف: "العلم لا جدال فيه، ويتعين اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من أزمة المناخ الراهنة".

وذكر التقرير أن ارتفاع مستوى سطح البحر "سيؤدي إلى تحول عميق في الفيضانات الساحلية مع ارتفاع المد والعواصف بشكل يصل إلى مزيد من المناطق الداخلية".

وقال التقرير إنه "بحلول عام 2050، من المتوقع أن تحدث فيضانات "معتدلة" (مدمرة عادة)، في المتوسط، أكثر من 10 أضعاف ما تحدث اليوم، ويمكن أن تكثف بعوامل محلية".