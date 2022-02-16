أعلن وزير الموارد البشرية في السعودية المهندس أحمد الراجحي، اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق 32 قرار توطين نوعيا، وتم توفير 400 ألف وظيفة في عام 2021.



وأضاف الراجحي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي اليوم الأربعاء "حاولنا أن نركز على التوطين النوعي ليس فقط التوطين الكمي، على سبيل المثال توطين المحاسبة، ومهنة المحاماة والتعليم والتسويق وطب الأسنان والصيدلة".



وأضاف المهندس الراجحي "كل هذه تعتبر مهنا نوعية، وكان هدفنا أن توفر الـ 32 قرار نحو 200 ألف وظيفة وأبشركم في عام 2021 تم خلق ضعف هذا الرقم".



وتابع الراجحي "ترون اليوم في كثير من مجالات الأعمال شبابنا وبناتنا موجودين وكل من كان يتحدث يثبت أن شباب المملكة تواجدوا في كل الأعمال وفي كل الأنشطة وأبدعوا فيها".



وأظهرت تقديرات مسح القوى العاملة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، والصادرة في ديسمبر 2021، أن معدل البطالة لإجمالي السكان في سن العمل (السعوديون وغير السعوديين 15 سنة فأكثر) بلغ 6ر6 % في الربع الثالث من عام 2021 دون تغير، مقارنة بالربع الثاني من عام 2021، مقابل انخفاضٍ قدره 1.9 % مقارنة بالربع الثالث عام 2020.