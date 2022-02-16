قصة شاب سوري حطم 6 أرقام قياسية لموسوعة جينيس في عامين -حوار

لم تمنعه ويلات الحرب من تحقيق أحلامه، كان الرياضي السوري محمد فيضو، من سكان مدينة اللاذقية، يحطم الأرقام القياسية تلو الأخرى في الرياض المتنوعة

تحدثت "الشروق" مع الشاب السوري فيضو ليسرد تفاصيل أكثر، نرصدها في السطور التالية.

كيف بدأت رحلتك مع الرياضة؟ ومن أين كانت نقطة انطلاقك نحو العالمية؟

ولدت بمدينة اللاذقية الساحلية، عمري 20 عاما، وأدرس بكلية التربية الرياضية وعلوم الرياضة في جامعة تشرين، منذ الطفولة علمني أبي ممارسة الرياضة، ودائما ما يصحبني إلى الأندية الرياضية.

هل حصلت علي جوائز وتكريمات سابقة وفي أي مجال كانت؟

هذه كانت نقطة انطلاقي التي جعلت الرياضة ترافقني طوال سنوات حياتي، فمارست الكثير من الرياضات، وحصدت الكثير من الجوائز والشهادات برياضات مختلفة مثل: التايكوندو واللياقة البدنية وحصدت شهادات متنوعة بعلوم الرياضة والتغذية الرياضية والتدليك والمساج الرياضي والتجميلي والإسعافات الأولية والعلاج الفيزيائي المنزلي، وكذلك شهادات في مجال التدريب وتحكيم بكمال الأجسام والقوة البدنية، وشهادات تدريب لياقة بدنية وليونة العضلات.

وكان حلمي أن أصل للعالمية وأكون الأول عالميا وأكون ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، يراودني هذا الحلم كان يعطيني الإصرار والصبر حتى أنجح وأحقق هدفي.

ماذا عن تدريبات اللياقة البدنية؟

أمارس التدرييات 3 جلسات كل يوم وتصل أحياناً لأكثر من 10 ساعات تدريبية بنظام وبرنامج تدريبي منظم وسعيد بما وصلت إليه موسوعة جينيس العالمية 3 مرات تحت أصعب الظروف وأقل الإمكانيات الموجودة وبجهود شخصية وبدون أي دعم من أي جهة حكومة أو أي جهة، ومن كان يدعمني فقط هم أسرتي بكل شئ وخاصة والدي فهو قدوتي في الحياة ومثلي الأعلى.

- كيف حققت 6 أرقام قياسية في الرياضة البدنية وكانت بوابة دخولك لموسوعة جينيس؟

دخلت موسوعة جينيس 3 مرات، عام ٢٠٢١، بعد تعب وجهد ومعاناة وعدة محاولات فاشلة تغلبت على كل الصعوبات ونجحت في تسجيل اسمي 3 مرات.

المرة الأولى كانت في 11مارس 2021 ، ودخلت الموسوعة بتمرين الضغط الجانبي بمعدل 93 ضغطة بدقيقة واحدة والرقم السابق كان 55 ضغطة لرياضي ألماني.

والمرة الثانية كانت في 9 يوليو 2021، بتمرين الضغط على القبضة مع رفع رجل واحدة وعلى ظهري حقيبة بوزن 40 باوند بمعدل 73 ضغطة بالدقيقة وكان الرقم السابق لرياضي فرنسي بمعدل 57 ضغطة بدقيقة.

أما المرة الثالثة كانت في 1 سبتمبر 2021، بتمرين الضغط الجانبي بزراع واحدة بمعدل 63 ضغطة بدقيقة، وكان الرقم القياسي السابق لرياضي مصري بمعدل 46 ضغطة بدقيقة.

كما سجلت 3 أرقام قياسية أخري في فبراير الجاري 2022، وكان الرقم القياسي الرابع العالمي بموسوعة جينيس، وفيه كسرت رقمي السابق بالضغط الجانبي 93 والرقم الجديد 122 ضغطة جانبية بدقيقة واحدة.

والرقم الخامس العالمي بموسوعة جينيس، حققته

بتمرين ضغط على القبضة مع وزن 40 باوند ب148 ضغطة، وكان الرقم السابق لرياضي أمريكي بمعدل 110 ضغطة، ومنذ عام 2017 لم يتمكن أحد من كسر هذا الرقم.

أما الرقم السادس والأخير، حققته بالضغط على الوجه الخارجي لكف اليد مع وزن 40 رطل بمعدل 65 ضغطة بدقيقة واحدة، بينما كان الرقم السابق لرياضي ألماني بمعدل 55 ضغطة في عام 2015 ولم يتمكن أحد بالعالم من كسر الرقم.

برأيك.. ما هي أفضل أنواع الرياضة التي توجه بممارستها؟

أي نوع من الرياضة هو مفيد مهما كانت فكل أنواع الرياضة تقوي الجسم وتزيد الثقة بالنفس وتنشأ شخص ناضج وواعي يمكنه التحكم بنفسه وتحثه على النجاح وتثبت له أنه لايوجد مكان للصعوبات ولايوجد مستحيل وتعلمه الصبر والتحكم بالذات، أما

الصعوبات، فأكثر شي يتعرض له الرياضي، هو الإصابات وأيضا قلة الدعم المادي والمعنوي ونقص الدعم الإعلامي عن إنجازه.

ما خطوتك المقبلة؟

هدفي الأساسي أن أصل للشهرة والعالمية بشكل أوسع وأن أثبت للعالم أنني رياضي محترف.

أيضا سأعمل على إنهاء دراستي في كلية التربية الرياضية والتخرج منها، وأحطم العديد من الأرقام القياسية الجديدة وأكون إنسان ناجح في حياتي.