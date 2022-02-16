 للحفاظ على البيئة.. أكياس السيليكون الخيار الأفضل لتخزين الطعام - بوابة الشروق
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للحفاظ على البيئة.. أكياس السيليكون الخيار الأفضل لتخزين الطعام

دينا شعبان
نشر في: الأربعاء 16 فبراير 2022 - 2:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 فبراير 2022 - 2:46 م

تعتبر أكياس حفظ الوجبات الخفيفة القابلة لإعادة الاستخدام من المنتجات الجيدة، لأنها تحل محل الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، التي ينتهي بها الأمر غالبا في مقالب القمامة أو المياه سواء كان بحر أو غيره.

وفي ضوء ذلك ترصد «الشروق» فؤائد أكياس السيليكون للحفاظ على البيئة:

1- تحل أكياس السيليكون كبديل للأكياس البلاستيكية، كونها قابلة لإعادة الاستخدام، ويمكن غسلها في الغسالة، وأكثر ثباتً، وتتعامل مع درجات الحرارة القصوى بسهولة، وتوفر إحكامًا أكثر في الإغلاق.

2- أكياس الطعام المصنعة من السيليكون خفيفة الوزن، ويوجد منها العديد من المقاسات وهي مانعة للتسرب عكس البلاستيك.

3- تتمثل أضرار الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، في أنها لا تتحلل وحتى لو بدأت في التحلل يمكن أن تظل ضارة للغاية.

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