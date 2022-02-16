الضحايا يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات الجنسية في الكنيسة الإيطالية

طالب ضحايا الاعتداءات الجنسية في الكنيسة الإيطالية بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات في بلادهم، مستخدمين الوسم "كنيسة إيطاليا أيضا".

وأقامت عدة مجموعات مكتب تنسيق لهذا الغرض تم تقديمه إلى الشعب أمس الثلاثاء. وبجانب الضحايا، يسعى المبادرون إلى كسر الصمت المؤسسي على هذه الاعتداءات.

وقد أجريت العديد من الدراسات بشأن الاعتداءات الجنسية أو تم التشجيع على إجرائها في الدول الأخرى. ولكن في إيطاليا "لم تطلق الكنيسة والمؤسسات العلمانية تحقيقا على مستوى البلاد لإلقاء الضوء على الظاهرة الإجرامية التي انتشرت في مختلف أنحاء شبه الجزيرة"، حسبما قالت الصحفية لودوفيكا ايوجينيو في بيان أصدرته المبادرة.

وفي الفترة الأخيرة، قوبل تقرير عن الاعتداءات الجنسية في أبرشية ميونخ بحالة من الغضب الشديد. وكشف التقرير تفاصيل عن المئات من حالات الاعتداء كما اتهم البابا الفخري للفاتيكان بنديكت السادس عشر بسوء السلوك.

وفي العام الماضي، كشفت دراسة أن نحو 216 ألفا من الأطفال والشباب كانوا ضحايا لاعتداءات جنسية في الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا منذ خمسينات القرن الماضي.

وتطالب الجماعات الإيطالية بإجراء تحقيق مماثل من روما، مقر الفاتيكان.