وزير التموين لـ«الشروق»: الحكومة تدرس محددات استحقاق الدعم خلال الفترة الحالية

قال وزير التموين، على المصيلحى، إن الحكومة تعمل على مراجعة ودراسة محددات استحقاق الدعم خلال الفترة الحالية، من خلال عدد من الوزارات والهيئات المختلفة للخروج بأفضل بيانات تحدد معايير الاستحقاق.

وأضاف المصيلحى، لـ«الشروق»، أن دراسة البيانات المحددة لمدى الاستحقاق تتم من خلال وزارتى التموين والتضامن، إضافة إلى وزارة الاتصالات المسئولة عن نظم المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية، فى حضور ومراجعة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى.

وأكد وزير التموين، أن مصر دولة كبيرة، وبالتالى يجب دراسة الأمور بهدوء، بهدف خروج نتائج منطقية ومدروسة جيدا، مشيرا إلى أن إعادة الهيكلة تحتاج لدراسة متأنية لكافة التفاصيل الخاصة بمنظومة الدعم، خاصة وأن هذا التوجه سيوفر إنصافا حقيقيا وعدالة اجتماعية حقيقية.

وفى سياق آخر، أوضح المصيلحى، أن معدلات استهلاك المواطنين للخبز المدعم تنخفض بنسبة 10% تقريبا، بعكس السلع التى ترتفع معدلات استهلاكها خلال الشهر الكريم، موضحا أن زيادة الإقبال على شراء السلع تنم عن وجود تخفيضات وعروض من جانب التجار خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أنه عقد اجتماع مبدئى مع اتحاد الغرف التجارية، والجميع تحدث خلال الاجتماع عن تطبيق تخفيضات من 10% إلى 20% فى أسعار السلع، على أن يتم استكمال عقد الاجتماعات استعدادا لاستقبال شهر رمضان.

وكان وزير التموين أعلن، خلال المنتدى الأول للاستثمار والتجارة «استثمر»، طرح 9 فرص استثمارية جديدة بقطاع التجارة الداخلية فى 8 محافظات بمساحات مختلفة، بإجمالى استثمارات يصل إلى 25 مليار جنيه، وتوفر فرص عمل مباشرة تفوق 100 ألف فرصة.

وذكرت المصيلحى، أن الفرص تتمثل فى فرص استثمارية بمحافظة البحر الأحمر على مساحة 60 فدانا، وطور سيناء بمحافظة جنوب سيناء على مساحة 10 أفدنة، وبمنطقة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد على مساحة 100 فدان، ومحافظة بنى سويف على مساحة 133 فدانا، ومحافظة الإسماعيلية فرصتين استثماريتين إحداهما على مساحة 15 فدانا والأخرى على مساحة 25 فدانا، ومحافظة الدقهلية على مساحة 4.5 فدان، ومحافظة السويس على مساحة 5 أفدنة، محافظة كفر الشيخ على مساحة 11.6 فدان