قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إنه تم الاتفاق مع أكبر شركة فرنسية لإدارة الأسواق؛ حيث سيتم البدء نهاية فبراير الجاري، في إجراء الدراسة النهائية عن الجدوى الاقتصادية لعمل شركة (مصرية - فرنسية) لإدارة أسواق الجملة.

جاء ذلك في تصريحات لقناة "صدى البلد"، على هامش إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار والتجارة (استثمر)؛ لتطوير منظومة التجارة، حيث قال الوزير إنها خطة استراتيجية لإعادة بناء وتعظيم البنية الأساسية للتجارة الداخلية.

وأضاف أنّ مكونات البنية الأساسية مناطق لوجستية، ومخازن استراتيجية، وأسواق جملة، ومناطق تجارية (متخصصة - مختلطة)، وسلاسل توزيع ومنافذ تجارية صغرى.

وأكد أنه كان هناك قصور في المناطق اللوجستية؛ لذا تم تنفيذ 18 مشروعًا بـ 11 محافظة، وتم طرح 4 مستودعات استراتيجية كل منهم على مساحة 10 أفدنة لدعم استراتيجي لشركات الوزارة؛ وسيكون هناك مفهوم الاحتياطي الاستراتيجي على مستوى الإقليم (شرق الدلتا - جنوب الصعيد - وسط الصعيد).