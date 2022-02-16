واشنطن: هناك تخوف من تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان

أكد المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، توماس ويست، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة بصدد تكثيف وقيادة المبادرات الدولية لمساعدة الشعب الأفغاني لتفادي حدوث كارثة إنسانية، كما تعمل واشنطن على المساعدة في إعادة ترتيب الاقتصاد الأفغاني عبر المنظمات المالية والإنسانية الدولية.

وأضاف ويست، في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية، أن الوضع الإنساني والحقوقي والاقتصادي في أفغانستان متدهور، على الرغم من تحسن الوضع الأمني هناك وعدم تشكيله مخاطر على الأمن القومي الأمريكي.

وأشار: "نعمل على حل الأزمتين الإنسانية والاقتصادية في أفغانستان حيث يعاني الشعب الأفغاني من أزمة تعد الأسوأ من 30 عاما، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا".

وتابع: "نحن وحلفاؤنا وشركاؤنا في المنطقة علينا التحرك سريعا لإنقاذ الأطفال في أفغانستان".

ودعت الخارجية الأمريكية المجموعة الدولية إلى التحرك سريعا لتفادى انهيار إنساني في أفغانستان والعمل على توفير مزيد من المساعدات الإنسانية عبر مختلف هيئات الإغاثة.