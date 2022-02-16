رفض المدير الفني لنادي سموحة، أحمد سامي التعليق بشكل قاطع على أنباء ترشحيه لقيادة المنتخب الأولمبي خلفًا للمدير الفني السابق، شوقي غريب في المرحلة المقبلة.

وقال سامي في تصريحاته عبر قناة "الحياة": "تولي مهمة المنتخب شرف لأي شخص لكن لم يتحدث معي أي مسؤول عن ذلك بالتالي ليس لدي أي تعليق، لذلك لن استطيع حسم أمرى الآن".

وأوضح: "سمعت الأمر بالإعلام مثل الجميع، لا أريد التعليق على رحيل شوقي غريب، أو تولي المهمة خلال الفترة المقبلة"

وأكد: "الجميع ينتظر للإعلان الرسمي بشأن إسناد المهمة للمدرب، وليس لمعرفة رأيه أولا، ولن أعلق عن الرحيل عن سموحة، أنا بالفعل لدي عقد مع الفريق وأريد الاستمرار هنا".

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن رحيل شوقي غريب وجهازه الفني عن قيادة المنتخب الأولمبي.