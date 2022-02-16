المهن الموسيقية: حذف عمر كمال فيديو الإساءة أكبر دليل على أنه مخطئ

قال طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، إن حذف مغني المهرجانات الشعبية عمر كمال لفيديو الإساءة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أكبر دليل على أنه مخطئ ويعلم خطأه.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يعرض عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه من حق المغني الدفاع عن نفسه أمام لجنة التحقيق، لكن القرار الأخير لمجلس الإدارة، ذاكرًا أنه تلقى عقوبة خطئة بالوقف لحين التحقيق في شأنه.

ولفت إلى أن الشغل الشاغل للنقابة حاليًا هو الارتقاء بالمهنة، وتوفير المعاشات والخدمات للأعضاء، واصفًا مغني المهرجانات الشعبية بأنهم موجة متسللين، نجحت النقابة في التصدي لها، بقرار وصفه بالمحترم.

وأكد أن النقابة لن تعيد النظر في قرار وقف بعض مغني المهرجانات الشعبية، قائلا: «موضوع وانتهى.. مش ممكن حد يبقى مطرب بالعافية»، على حد تعبيره.